Stiri pe aceeasi tema

- Fostul arbitru international Cristian Balaj a fost numit, miercuri, in functia de presedinte al clubului de fotbal CFR Cluj, a anuntat gruparea pe site-ul sau oficial. ''Suntem bucurosi sa va anuntam ca incepand de astazi, Cristi Balaj, fostul mare arbitru al Romaniei si fost presedinte al Agentiei…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a laudat fotbalul olandez inaintea meciului cu AZ Alkmaar din etapa a IV-a a Grupei D a Conference League. Constatand ca sunt cinci formatii olandeze in grupele cupelor europene, Petrescu a spus ca se va lasa de antrenorat cand Romania va fi in aceeasi situatie,…

- Europa League și Conference League continua in aceasta saptamana cu meciurile din grupe, runda #3. In continuare, partidele in care sunt romani implicați. CFR Cluj - AZ Alkmaar e LIVE AICI! EUROPA LEAGUE Ludogorets - Braga, liveSCORE de la 19:45 Dorin Rotariu e in lotul gazdelor Grupa F Live + Statistici…

- Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping (ANAD), fostul arbitru international Cristian Balaj, a anuntat, marti, pe contul sau de Facebook ca va va ocupa funcția de presedinte a gruparii CFR Cluj, dupa ce noua lege antidoping va fi adoptata.”Confirm intelegerea cu CFR Cluj, aceasta urmeaza sa fie…

- Fost arbitru si actual sef al Agenției Naționale Anti-Doping, Cristian Balaj, a devenit noul președinte de la CFR Cluj, in locului lui Marian Copilu. Balaj a confirmat ințelegerea cu campioana Romaniei, desi cu o zi inainte declarase ca nu vreaa sa ajunga la CFR Cluj și sa se compromita.

- Dupa eliminarea din Champions League și Europa League, campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, va continua in Conference League, competiția nou-inființata de UEFA. Gruparea din Gruia a fost repartizata in grupa D, alaturi de formațiile AZ Alkmaar (Olanda), FK Jablonec (Cehia) și Randers FK (Danemarca).…

- CFR Cluj a emis, joi, un comunicat de presa in care precizeaza ca Marius Sumudica are parte de toata sustinerea conducerii clubului si a actionariatului. “Ca urmare a ultimelor informatii aparute in presa, dorim sa facem urmatoarele precizari: Conducerea clubului CFR 1907 Cluj nu a luat in considerare…