- Universitatea Craiova a „pedepsit-o“ pe CFR Cluj, in Ardeal, iar unul dintre cei care au pus umarul la succesul cu 2-1 a fost Andrei Ivan. Intr-o evidenta creștere de forma in ultimele runde, „Jdechi“ a marcat primul gol din Gruia și a contribuit la alte cateva ocazii bune ale Științei . La final, Ivan…

- Universitatea Craiova a reușit o victorie imensa sambata seara, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“, in fața campioanei CFR Cluj, intr-o partida contand pentru etapa 3 din play-off-ul Ligii 1. A fost 2-1 pentru „lei“, la capatul unui meci viu disputat. In urma acestui rezultat, gruparea din Banie…

- CS Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, scor 0-0, in primul meci de play-off al sezonului. Fostul arbitru Constantin Zotta considera ca oltenii ar fi trebuit sa primeasca un penalty in minutul 80. Cronica meciului CS Universitatea Craiova - Sepsi In minutul 80, Cicaldau a incercat…

- Astra - Dinamo, prima semifinala a Cupei Romaniei, se joaca azi, de la ora 19:00. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Digi Sport și TV Telekom Sport. Semifinalele Cupei Romaniei se desfașoara in sistem tur-retur. CS Universitatea Craiova - Viitorul Targu Jiu…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, viitoarea adversara a Universitatii Craiova are de dat explicatii la comisiile FRF. Mai exact, fostul antrenor secund al lui Dan Petrescu, Valeriu Bordeanu (44 de ani), a decis sa depuna memoriu la Comisia de Licentiere, intrucat nu si-a primit toti banii, fara sa precizeze…

- CS Universitatea Craiova a cerut o lovitura de la 11 metri in prima repriza a meciului cu Chindia Targoviște, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Chindia Targoviște - CS Universitatea Craiova e liveTEXT AICI! In minutul 14, la scorul de 0-0, Marius Constantin a reluat din cadere, de la marginea…

- Chindia Targoviște a beneficiat de un penalty in minutul 71 al partidei cu CS Universitatea Craiova. Dambovițenii au ratat insa deschiderea scorului, Paul Iacob trimițand in transversala. Reluarile TV au aratat ca lovitura de pedeapsa ar fi trebuit sa fie repetata. Motivul? Mirko Pigliacelli, goalkeeper-ul…