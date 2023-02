Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj nu se lasa! Ardelenii il vor cu orice preț pe Philip Otele inca din aceasta iarna. Antena Sport a scris, in exclusivitate, inca de pe data de 17 ianuarie, despre interesul campioanei Romaniei pentru extrema nigeriana. In prezent, Philip Otele este jucatorul celor de la UTA Arad. Insa, avand…

- Prin cei doi rectori, Dumitru Chirleșan și și Mihnea Costoiu, Politehnica București și Universitatea din Pitești s-au unit și au format Universitatea Naționala de Știința și Tehnologie Politehnica București. Se estimeaza ca va fi a doua din țara, dupa Babeș-Bolyai de la Cluj, ca numar de studenți. Va…

- Wout Weghorst (30 de ani), jucatorul facut „prost” de Lionel Messi, a marcat primul sau gol pentru Manchester United. Atacantul olandez a „spart” gheața in cel de-al 3-lea meci jucat in tricoul „diavolilor”. Weghorst a dublat avantajul lui Manchester United in minutul 45 al duelului cu Nottingham Forest,…

- Farul Constanta a pierdut sefia clasamentului in Superliga, dupa ce a fost invinsa, pe teren propriu, scor 0-3, de campioana CFR Cluj. Partida de luni seara, de la Ovidiu, a fost ultima din etapa 22. Ardelenii au deschis scorul in repriza secunda, prin Krasniqi, care l-a invins pe Aioani cu o reluare…

- Potrivit INHA, pana sambata, la ora 12.00, este in vigoare o avertizare cod galben si cod portocaliu de inundatii.Astfel, este cod galben, in intervalul 18.01.2023 ora 12:00 – 21.01.2023 ora 12:00, pe raurile din bazinele hidrografice: Tisa – sector aferent S.H. Valea Viseului, Viseu, Iza, Lapus (judetul…

- Tabara de colinde – 2022 organizata la Manastirea Oașa și la Schitul Gabud In perioada 20-28 decembrie, la Manastirea „Sfantul Mare Mucenic Pantelimon” de la Oașa și la Schitul „Sfantul Ioan Evanghelistul” de la Gabud, s-a desfașurat Tabara de colinde - 2022, care a reunit peste 500 de tineri țara…

- Deși Eugen Neaoge (55 de ani) are deja un acord cu CS Universitatea Craiova, situația sa contractuala cu U Cluj este una complicata. Antrenorul e gata sa inceapa munca la CSU Craiova, pe 4 ianuarie, dar inca nu și-a incheiat contractul cu U Cluj. Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a declarat…

- Continue reading Alianța universitaților tehnice face apel prin rezoluție adoptata la Cluj la creșterea locurilor bugetate și la majorarea finanțarii pe student in domeniul ingineriei, in condițiile in care aceste instituții au deja printre cele mai mari finanțari publice at Info real.