Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…

- Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a reacționat dupa declarațiile oferite de Marcel Pușcaș, președintele FCU Craiova, cu privire la un posibil aranjament la partida Sepsi - CFR Cluj, care se disputa azi, de la 20:30. Aflat in lupta directa cu Sepsi pentru obținerea ultimului loc de play-off,…

- Dan Petrescu este convins ca Ermal Krasniqi va pleca de la CFR Cluj la finalul acestui sezon. Atacantul de 24 de ani a avut evolutii remarcabile dupa transferul la campioana Romaniei si poate prinde un transfer urias. „Bursucul” e sigur ca va ramane fara noua sa „perla” din Gruia. A avut o reactie categorica…

- Maurizio Sarri a fost un car de nervi dupa CFR Cluj – Lazio 0-0. Antrenorul italienilor a fost complet nemulțumit de condițiile in care s-a jucat meciul din Gruia. Lazio a eliminat campioana Romaniei și s-a calificat in optimile de finala ale UEFA Conference League, dupa 1-0 la general. Maurizio Sarri,…

- Președintele formației din Gruia, Cristi Balaj, a fost foarte suparat pe declarația finanțatorului de la FCSB, Gigi Becali, si l-a taxat cu o replica acida, dupa ce acesta din urma a declarat ca ar vrea ca CFR Cluj "sa manance bataie, 5-0" in partida cu Lazio Roma.

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…

- Dan Petrescu a comparat-o pe CFR Cluj cu Steaua si Real Madrid, cand a fost intrebat despre viitorul echipei pe care o antreneaza. „Bursucul” nu se sperie de scenariul prin care gruparea din Gruia nu ia titlul in Liga 1 pentru a 6-a oara la rand. CFR Cluj a invins-o la limita pe FC Voluntari, […] The…

- Președintele CFR Cluj, Cristi Balaj, a confirmat faptul ca formația din Gruia va efectua un numar de transferuri in aceasta „fereastra” din iarna, acestea fiind doar cateva finisaje aduse echipei.