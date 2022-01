Stiri pe aceeasi tema

- Gata, anul asta „am scapat” de UiPath. Nu mai poate fi considerat startup, nici unicorn, nici decacorn, pentru ca s-a listat la Bursa de la New York, o performanța istorica pentru o firma ridicata în România. Uite totuși o lista (incompleta) de 12 startup-uri cu fondatori români,…

- Cele patru food hub-uri existente in Romania au inregistrat o crestere de 150% a veniturilor in perioada aprilie - august 2020, adica in lunile de varf ale pandemiei, releva raportul "Food Hub-ul: model alternativ pentru dezvoltarea fermelor mici si mijlocii in Romania", realizat de Centrul Roman…

- Revolut, aplicatia financiara cu peste 1,4 milioane de clienti numai in Romania, a anuntat lansarea unui card placat cu aur de 24 de carate, in editie limitata, care va putea fi achizitionat de catre utilizatorii din SUA, Marea Britanie si Spatiul Economic European (SEE), conform agerpres. Potrivit…

- Cluj se afla in topul județor din Romania dupa evoluția numarului de angajați, intr-un an. Companiile din București, Cluj și Timiș au avut cele mai multe recrutari in perioada august 2020 - august 2021.

- Valoarea totala a investitiilor imobiliare a depasit 540 mil. euro in Romania in primele noua luni din 2021, aproape jumatate din suma tranzactionata fiind inregistrata in trimestrul al treilea al anului,...

- XTB Romania a inregistrat un avans de 230% a numarului de clienți noi in primele 9 luni ale anului, fața de aceeași perioada a anului trecut, peste media de creștere globala de aproape 100% a grupului, se arata intr-un comunicat de presa al companiei de brokeraj pe burse internaționale. Daca in Romania…

- (P) Toamna se numara...mașinile electrice Dacia Spring. Primii clienți și-au primit deja vehiculele comandate inca din primavara, dupa ce in prealabil au facut o rezervare și au achitat suma de 100 de euro. Acestea vor putea fi vazute pe strazile din Romania in curand, fiind admirate de catre cunoscatori…