Stiri pe aceeasi tema

- In mai putin de o saptamana aveti din nou program, in fiecare miercuri si joi seara, caci serialul Sacrificiul revine pe micile ecrane. Drept care astazi, in platou, vorbim despre asta cu Vlad Gherman și Cristina Ciobanasu.

- Madalina Bellariu, protagonista celui de-al doilea sezon al serialului Sacrificiul, ce va avea premiera pe 12 si 13 februarie la Antena 1 a ales sa iși petreaca zilele libere de la filmari in Tanzania, in safari, pentru a observa animalele salbatice indeaproape, dar și pentru a descoperi…

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman profita la maximum de zilele libere de pe platourile de filmare de la "Sacrificiul" și de la facultate pentru a fugi in vacanța. Indragostiții incep anul 2020 in Malta.Anul 2020 vine cu schimbari pentru cuplul Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman, care sunt și colegi…

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman sunt impreuna de 7 ani și se iubesc și astazi ca in prima zi. Actorii din „Sacrificiul” s-au fotografiat impreuna iar Cris tinea o mana pe burtica, gest specific femeilor insarcinate. Actrița a spus adevarul pe contul de Instagram.

- „Sacrificiul”, ultimul episod din primul sezon. Ioana a fugit inainte de cununia civila cu Andrei, lasand in urma un bilet. Lili a fost pacalita, chiar cand credea ca a caștigat un razboi. Eva și Ștefan Oprea s-au sarutat, in timp ce mai multe personaje au luat decizii radicale.

- Șoc imens la finalul primului sezon al serialului „Sacrificiul”! Ioana a fugit, chiar inainte de cununia ei civila, lasand in urma un bilet pentru Andrei, care aștepta sa ii devina soț.

- Oana, Denis si Daniel, principalii actori ai serialului „Sacrificiul” ne-au dezvaluit ce se mai intampla pe platourile de filmare. Iar acum ii dam cuvantul Cristinei Ciobanasu, Iris in „Sacrificiul”.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman joaca impreuna in a cincea producție TV. Dupa “O noua viața”, “Pariu cu viața”, “O gramada de caramele”, “Fructul Oprit”, indragitul cuplu poate fi urmarit și in serialul “Sacrificiul”, difuzat la Antena 1. Cum au performat pe platourile de filmare am aflat direct…