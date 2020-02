Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman si-au incarcat bateriile inainte de a reveni pe platourile de filmare de la Sacrificiul, serial produs de Ruxandra Ion care va avea marea premiera pe micile ecrane pe 12 si 13 februarie, in Malta, alaturi de prieteni.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman par a fi in culmea fericirii. Cei doi actori, care fac parte din distribuția serialului „Sacrificiul”, ce va continua curand cu al doilea sezon, la Antena 1, au plecat in vacanța in strainatate.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania. Deși sunt impreuna de cațiva ani buni, cei doi actori sunt la fel de indragostiți unul de celalalt, ca in prima zi in care s-au cunoscut. Vedetele au planuri mari pentru 2020 și au dat startul cu o vacanța…

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman profita la maximum de zilele libere de pe platourile de filmare de la "Sacrificiul" și de la facultate pentru a fugi in vacanța. Indragostiții incep anul 2020 in Malta.Anul 2020 vine cu schimbari pentru cuplul Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman, care sunt și colegi…

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman sunt impreuna de 7 ani și se iubesc și astazi ca in prima zi. Actorii din „Sacrificiul” s-au fotografiat impreuna iar Cris tinea o mana pe burtica, gest specific femeilor insarcinate. Actrița a spus adevarul pe contul de Instagram.

- Cristina Ciobanașu, 23 de ani, și Vlad Gherman, 26 de ani, n-au un Craciun liniștit. In fiecare an, in casa lor - care este, de fapt, casa producatoarea serialului “Sacrificiul”, de la Antena 1, mama adoptiva a Cristinei - se aduna multa, multa lume, așa ca-i rost de galagie și bucurie, mai degraba.…

- Toata lumea o știe din serialul ”Pariu cu viața” sau din producțiile de tip telenovela ”O noua viața”, ”Aniela”, toate produse de Ruxandra Ion, pe vremea cand era producator la MediaPro și Acasa TV. Dar povestea Cristinei insași pare desprinsa din telenovele, dar pentru moment are un curs fericit. Cristina…

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman joaca impreuna in a cincea producție TV. Dupa “O noua viața”, “Pariu cu viața”, “O gramada de caramele”, “Fructul Oprit”, indragitul cuplu poate fi urmarit și in serialul “Sacrificiul”, difuzat la Antena 1. Cum au performat pe platourile de filmare am aflat direct…