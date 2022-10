Gruparile pro-ruse strang fonduri in criptomonede pentru a susține operațiunile paramilitare și pentru a se sustrage sancțiunilor americane, in timp ce razboiul cu Ucraina continua. La data de 22 septembrie, aceste grupuri au strans 400.000 de dolari in criptomonede de la inceputul invaziei, pe 24 februarie, potrivit TRM Labs, o companie de gestionare a conformitații […] The post Criptomonedele, ultima șansa pentru razboiul Rusiei? first appeared on Ziarul National .