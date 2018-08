Stiri pe aceeasi tema

- Apariția criptomonedelor pare a fi inceputul sfarșitului pentru intermediarii anumitor tranzancții și, deci, ieftinirea tranzacțiilor. "Apar primele burse reglementate care funcționeaza pe sistem de block-chain, deci nu pe criptomonda, ci pe tehnologia criptomonedei. Au aparut deja primele…

- Sute și mii de oameni au ieșit in miezul nopții, la Gherla, la Cluj și in toata Romania, intr-o euforie generala, dupa ce Romania a invins Anglia. Se intampla acum 20 de ani, pe 22 iunie 1998, la Campionatul Mondial din Franța. Romania inca avea un cuvant serios de spus in fotbal. Era in grupa …

- Consiliul Concurentei a declanșat o investigație privind o posibila intelegere intre unele companii producatoare si detinatoare ale autorizatiilor de punere pe piata a imunoglobulinelor normale umane: Biotest Pharma GmbH Germania, Octapharma Pharmazeutika Produktionsges Mbh Austria, Octapharma S.A.S.…

- CM 2018 a debutat joi cu meciul dintre tara gazda, Rusia, si Arabia Saudita, incheiat cu scorul de 5-0. Cifrele audientei TV si a celei online, ale drepturilor de difuzare si sponsorizarilor sunt pe un trend ascendent. Potrivit documentelor financiare ale FIFA, scrie The New York Times, organizatia…

- Romania intalneste Austria, joi, la Innsbruck, si Portugalia, duminica, la Buzau, in ultimele doua partide din grupa a patra a preliminariilor Campionatului European, gazduit de Franta in luna decembrie.

- Datele INS au starnit reactii contrare: pozitive din sfera actului guvernamental, negative din partea opozitiei. Depinde cum ne uitam la pahar. Coalitia de guvernare se uita la jumatatea plina a paharului, iar opozitia, in frunte cu presedintele Iohannis, la jumatatea goala. Puterea…

- Imagini emoționante de la retragerea internaționalului roman Max Nicu. Fotbalistul cu pașaport romanesc și cu cetațenie romana, 35 de ani, trei selecții pentru naționala, a evoluat sambata in ultima sa partida, Unterhaching – Osnabruck, 4-1 in 3. Liga. Unterhaching, locul 9 din 20 in liga a treia germana,…