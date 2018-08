Stiri pe aceeasi tema

- Brokerul Alexandru Elian, invitatul emisiunii "Jungla Urbana", de la DC News, care este modul in care criptomonedele vor schimba domeniul bancar si chiar lumea. Interlocutorul lui Liviu Harbuz a explicat ca aceste monede au un mare avantaj, acela ca nu este nevoie de intermediari in tranzactionarea…

- Brokerul Alexandru Elian, invitatul emisiunii "Jungla Urbana", de la DC News, care sunt motivele pentru care marea majoritate a bancilor nationale avertizeaza populatia asupra riscurilor tranzactionarii de moneda virtuala (criptomonede) si nu reglementeaza acest domeniu. "Aproape fara exceptie,…

- Apariția criptomonedelor pare a fi inceputul sfarșitului pentru intermediarii anumitor tranzancții și, deci, ieftinirea tranzacțiilor. "Apar primele burse reglementate care funcționeaza pe sistem de block-chain, deci nu pe criptomonda, ci pe tehnologia criptomonedei. Au aparut deja primele…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica anunța ca in perioada 13 iunie 2018-26 iunie 2018, prețurile plafon de comercializare a produselor petroliere principale vor constitui:19,49 lei/litru pentru benzina (inclusiv: 9,23 lei/litru prețul conform cotațiilor, 3,76

- N.D. In perioada 6-7 iunie, la Sinaia va avea loc Energy Strategy Summit 2018. Aflata la a patra editie, manifestarea ii va reuni in județul Prahova, pentru o analiza a strategiilor naționale, europene si corporative, pe cei mai influenti decidenti din industria energetica. Energy Strategy Summit 2018…

- Deputatul Iulian Iancu, alaturi de președintele Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei, Dumitru Chirița și reprezentanți ai companiilor care activeaza in domeniul gazelor naturale au efectuat astazi, 24 mai, o vizita de lucru la Negrești-Oaș. La intalnire au participat și primari…

- Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia este membru in Comisia speciala parlamentara pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei care si-a reluat activitatea, de mai bine de doua saptamani. Parlamentarul Claudia Gilia a facut cateva precizari, strict…