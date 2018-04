Stiri pe aceeasi tema

- Transalpina este cel mai inalt drum asfaltat din Romania, ajungand in Pasul Urdele la 2.145 de metri altitudine. Soseaua leaga nu mai putin de cinci judete: Valcea, Sibiu, Alba, Hunedoara si Gorj, fiind probabil si primul drum din istorie care a legat doua regiuni istorice – Valahia (Oltenia) de Transilvania,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00. Prima atentionare cod galben de…

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant puternic in zona montana din sapte judete, unde intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140 de kilometri la ora. Alte 16 judete sunt sub cod galben de viscol, pana sambata seara. Potrivit avertizarii transmise de Administratia…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis, pentru perioada 03 februarie, ora 09.00 – 04 februarie ora 15.00, o atenționare Cod Galben de inundații pentru 15 județe. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica pentru aceasta perioada , care prognozeaza…

- Codul galben a fost instituit pe râurile din bazine hidrografice din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Bihor, Cluj, Hunedoara, Arad, Alba, Timis, Caras Severin, Gorj, Vâlcea, Arges, Dâmbovita si Prahova. Atentionarea este valabila sâmbata dimineata pâna…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Este haos in trafic pe Valea Prahovei, unde peste 130 de tiruri si camioane sunt oprite. DC 134 Cota 1400 Sinaia este inchis din pricina zapezii abundente. De asemenea, tot in judetul Prahova din cauza conditiilor meteo nefavorabile a fost instituita…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea – vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vizeaza…