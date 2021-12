Criptomonedele, o pătură subțire împotriva inflației Temerile legate de inflație sunt diferite și mulți dintre investitori se indoiesc ca politicile fiscale din anii trecuți sunt inca de incredere. Alții vizeaza acum criptomonedele, considerandu-le un refugiu sigur impotriva scumpirilor de tot felul. Teoretic, atat Bitcoin, cat și activele cripto sunt folosite nu doar pentru a fi rezistente la inflație, ci și pentru […] The post Criptomonedele, o patura subțire impotriva inflației first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Cazacu, consultant in cadrul XTB, explica și ca sunt șanse ca Bitcoin sa scada in continuare sub pragul de 42.000 de dolari pana la sfarșit de 2021. Criptomonedele trec, in prezent, printr-o perioada de ajustari. Dupa un varf de aproape 3 trilioane de dolari atins pe 10 noiembrie,…

- Produsele si fondurile in criptomonede au atras investitii record de 9,5 miliarde de dolari in primele 11 luni ale acestui an, din partea investitorilor institutionali care s-au implicat in acrest sector in pofida scaderilor de preturi din ultimele cateva saptamani, potrivit datelor de luni ale platformei…

- Investitorul global Mark Mobius a numit miercuri criptomonedele “o religie”, alaturandu-se unui cor de sceptici ai monedelor digitale intr-un moment in care Bitcoin și Eter se tranzacționeaza la aproape de maximele istorice. “Cripto nu este o investiție, este o religie”, a spus fondatorul Mobius Capital…

- Investitorii se ingramadesc sa investeasca in Bitcoin pentru a se proteja de creșterea inflației și de o prabușire a pieței de valori, plasand in același timp aurul la loc sigur. Criptomoneda a scazut ușor de cand a atins un maxim istoric de 67.000 de dolari in ultimele zile, dar experții considera…

- ”Hiperinflatia va schimba totul. Se intampla”, a afirmat Jack Dorsey, co-fondator Twitter. Inflatia preturilor de consum din Statele Unite se afla aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani, existand ingrijorari in crestere ca problema ar putea fi mai grava decat au anticipat autoritatile.…

- Investitorul miliardar Carl Icahn a avertizat marți ca urmatoarea criza de piața ar putea fi la orizont, iar Bitcoin ar putea fi cea mai buna acoperire impotriva inflației. Cu guvernul Statelor Unite care continua sa stimuleze economia, Icahn a declarat ca se teme ca dolarul devine din ce…

- Criptomonedele pot provoca o criza financiara globala de amploarea celei din 2008, daca nu vor fi introduse reglementari dure, a declarat viceguvernatorul Bancii Angliei responsabil cu stabilitatea financiara, Jon Cunliffe, transmite Reuters.Cunliffe a comparat ritmul de crestere a pietei…

- (P) Bitcoin - Poate fi folosita aceasta criptomoneda la cazinourile online din Romania? Spre deosebire de acum cațiva zeci de ani, lumea inconjuratoare, societatea, tehnologia, au inceput sa se schimbe tot mai mult, intr-un timp din ce in ce mai scurt. Din punct de vedere financiar, acest lucru se observa…