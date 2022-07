Criptomonedele nu sunt noul sistem monetar de care avem nevoie! Banii au evoluat deja de la monede, la bancnote, intrari in bilanțuri și biți pe computere. Instituțiile care furnizeaza, opereaza, garanteaza și reglementeaza banii au evoluat odata cu ei. Așadar, cum ar trebui sa evolueze și in era digitala? Inventarea criptomonedelor i-a obligat pe toți cei implicați și, mai ales, bancile centrale – agenții statului […] The post Criptomonedele nu sunt noul sistem monetar de care avem nevoie! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

