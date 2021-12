Criptomonedele ar putea fi interzise în Rusia. Motivul din spatele acestei decizii radicale Banca centrala rusa doreste sa interzica investitiile in criptomonede in Rusia, considerand ca cresterea numarului de tranzactii cu acestea implica riscuri pentru stabilitatea financiara, au declarat doua surse de pe piata financiara apropiate bancii, transmite Reuters, conform news.ro. Bitcoin, cea mai importanta criptomoneda, a scazut dupa aceasta informatie la 48.656 dolari pe unitate, de la nivelul de aproximativ 49.144 dolari pe unitate observate cu putin timp inainte. Rusia a argumentat de ani de zile impotriva criptomonedelor, spunand ca acestea ar putea fi folosite in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin, cea mai valoroasa criptomoneda din lume, a revenit duminica peste nivelul de 50.000 de dolari pe unitate, transmite Reuters.Cea mai cunoscuta criptomoneda din lume a urcat cu 2,11%, avansand cu 1.044,80 de dolari fata de inchidere precedenta, la 50.445,34 dolari pe unitate.Bitcoin…

- Bitcoin, cea mai valoroasa criptomoneda din lume, a revenit duminica peste nivelul de 50.000 de dolari pe unitate, transmite Reuters. Cea mai cunoscuta criptomoneda din lume a urcat cu 2,11%, avansand cu 1.044,80 de dolari fata de inchidere precedenta, la 50.445,34 dolari pe unitate, conform…

- Bitcoin a scazut puternic, cu 10.000 de dolari, sau cu 17%, de vineri pana sambata, coborand la un minim de aproape 43.000 de dolari, inainte de a recupera o parte din pierderi, din cauza unui cumul de factori, pe fondul declinului actiunilor, investitorii cautand siguranta plasamentelor in titluri…

- Produsele si fondurile in criptomonede au atras investitii record de 9,5 miliarde de dolari in primele 11 luni ale acestui an, din partea investitorilor institutionali care s-au implicat in acrest sector in pofida scaderilor de preturi din ultimele cateva saptamani, potrivit datelor de luni ale platformei…

- Planurile Rusiei de reducere a emisiilor de carbon necesita investitii anuale de 1.000 de miliarde -4.000 de miliarde de ruble pe an (13,4-53,6 miliarde de dolari), a anuntat joi banca centrala rusa, transmite Reuters, potrivit news.ro. Schimbarile climatice reprezinta o problema serioasa…

- Cotatia bitcoin a scazut marti cu peste 4%, ajungand sub nivelul de 60.000 dolari, pentru prima data de la 1 noiembrie, transmite Reuters, citat de agerpres. Cea mai importanta moneda digitala inregistrase saptamana trecuta un nivel record, 69.000 dolari, dar de atunci a scazut cu 14%, ajungand la…

- Criptomonedele pot provoca o criza financiara globala de amploarea celei din 2008, daca nu vor fi introduse reglementari dure, a declarat viceguvernatorul Bancii Angliei responsabil cu stabilitatea financiara, Jon Cunliffe, transmite Reuters.Cunliffe a comparat ritmul de crestere a pietei…

- Cunliffe a comparat ritmul de crestere a pietei criptoactivelor, de la 16 miliarde de dolari in urma cu cinci ani la 2.300 de miliarde de dolari in prezent, cu piata ipotecilor subprime de 1.200 de miliarde de dolari in 2008. ”Cand ceva din sistemul financiar creste foarte rapid si intr-un spatiu care…