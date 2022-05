Criptomonede in valoare de 285 milioane de dolari din vanzarea de terenuri virtuale

Stiri pe aceeasi tema

- Compania care sta in spatele seriei de NFT-uri "Bored Ape" a anuntat ca a strans criptomonede in valoare de 285 milioane de dolari din vanzarea de tokenuri care reprezinta terenuri intr-o lume virtuala pe care aceiasi companie o construieste, relateaza Reuters.

- FBI a acuzat hackerii apropiați guvernului nord-coreean ca au furat luna trecuta criptomonede in valoare de peste 600 de milioane de dolari de la o companie de jocuri video. Este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cibernetice legate de hackerii Phenianului, relateaza CNN. Banii furați de pirații…

- Camp Nou, legendarul stadion al clubului FC Barcelona, se va numi Spotify Camp Nou, in urma unui contract de sponsorizare de mai multe sute de milioane de dolari semnat de gruparea catalana cu serviciul suedez de streaming de muzica, informeaza News.ro . Schimbarea numelui celebrei arene in Spotify…

- Președintele Joe Biden a ordonat, vineri, Departamentului de Stat al SUA sa acorde Ucrainei sprijini militar in valoare de 350 de milioane de dolari, potrivit CNN, care citeaza Casa Alba. Intr-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca 350 de milioane de dolari alocați…

- In prezent, vaccinul bazat pe tehnologia ARNm este utilizat in peste 160 de țari, inclusiv in Statele Unite, Pfizer urmarind sa fabrice peste 4 miliarde de doze in 2022, relateaza Hotnews.ro.Anul trecut, compania a produs 3 miliarde de doze de vaccin anti-Covid.Paxlovid, antiviralul Pfizer pentru tratarea…

- Pfizer și-a majorat marți estimarile privind vanzarile pe intregul an ale vaccinului sau COVID-19 la aproximativ 32 de miliarde de dolari. Compania a transmis de asemenea ca se așteapta la alte 22 de miliarde de dolari din vanzarile pilulei sale antiviral

- Statele Unite au aprobat o vanzare de arme in valoare de 100 de milioane de dolari catre Taiwan pentru a ajuta la consolidarea sistemelor de aparare antiracheta ale insulei, o decizie care cel mai probabil va deranja China.

