Informatia survine la cateva zile dupa ce 3AC a depus cerere de intrare in faliment, cautand protectie fata de la creditorii din Statele Unite, dupa una dintre cele mai importante prabusiri a unei companii in criza criptografica din acest an. "Three Arrows devine rapid insolvabil, iar impactul implicit…

3AC, cu sediul in Singapore, este unul dintre cei mai importanti investitori afectati de vanzarile bruste de pe pietele cripto si este in curs de lichidare, a relatat miercuri Reuters, citand o persoana familiarizata cu chestiunea. Reprezentantii 3AC au depus vineri o petitie la Curtea de Faliment din…

Legiuitorii din statul american New York au adoptat vineri o lege care interzice armele in numeroase spatii publice, inclusiv in Times Square, si cere ca solicitantii de permise de portarma sa si dovedeasca abilitatile de a folosi o arma si de a si pune la dispozitie conturile de social media pentru…

Dolarul american, considerat o moneda refugiu in perioadele de incertitudini, a urcat luni la un nou maxim al ultimelor doua decenii in comparatie cu un cos de valute, sustinut de temerile privind o incetinire a economiei globale si de asteptarile pentru majorari abrupte ale dobanzilor de catre Rezerva…

Actrita britanica Jodie Comer, care a devenit cunoscuta dupa ce a interpretat rolul unei asasine in serialul de succes ''Killing Eve'', va debuta pe Broadway anul viitor, dupa ce piesa ''Prima Facie'', jucata la Londra, se va muta la New York, informeaza Reuters.

Credit Suisse nu a comentat cand a fost contactata de Reuters. Procesul, intentat la un tribunal districtual din New York, este in numele persoanelor si entitatilor care au achizitionat valori mobiliare Credit Suisse intre 19 martie 2021 si 25 martie 2022, a spus Pomerantz intr-un comunicat emis vineri…

Fostul presedinte american Donald Trump a fost condamnat luni de un judecator din New York la plata a 10.000 de dolari pe zi atat timp cat el refuza sa furnizeze documente contabile si fiscale in cadrul unei anchete de drept civil asupra grupului sau, informeaza AFP si Reuters.Aceasta este o victorie…

Danuț Pop ( PER) solicita demisia din Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a responsabililor pentru reprezentarea execrabila a Romaniei la Targul de turism de la New York.