Criptomonede: Cate proiecte au esuat pana acum si la ce trebuie sa te uiti inainte sa investesti

- Cererea pe segmentul spatiilor de birouri este intr-o continua ascensiune in Bucuresti, iar cu o rata de neocupare in jur de 8,4% este evidenta necesitatea de noi proiecte, sustine Mihai Paduroiu, Head of Advisory & Transaction Services – Office al CBRE Romania.

- Economia Chinei a crescut in primul trimestru cu 6,8% fata de perioada similara a anului trecut, peste estimari, informeaza BBC. Cresterea depaseste si tinta anuala stabilita de Beijing pentru 2018, „in jur de 6,5%”. Cresterea a fost ajutata de consum, dar grijile legate de cea de-a doua…

- Saptamana trecuta, din punct de vedere al cursului valutar, a fost una stabila pentru raportul euro/leu, in timp ce monedele din regiune au avut o evoluție apreciativa fața de euro. Cursul euro a fluctuat intre 4,66 și 4,6617 lei, intervalul incheindu-se la 4,6611 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile…

- Tranzactiile pe piata valutara internationala (Forex) au capatat o amploare deosebita in ultimii ani, in special la noi in tara. Desi multi considera Forexul o metoda riscanta de a investi si a face profit, expertii financiari nu considera tranzactiile pe aceasta piata mai riscante decat investitiile…

- Mutare soc in piata media! Una dintre vedetele PRO TV a decis sa paraseasca trustul. Este vorba despre prezentatoarea matinalului, Lavinia Petrea. Frumoasa prezentatoare de știri este insarcinata cu al treilea copil și urmeaza sa intre in concediu de maternitate, potrivit B1 TV.Citeste si:…

- Un tanar, batut crunt de șase romani intr-o piața din Italia. Totul a fost filmat de martori.Totul s-a intamplat pe 6 aprilie, in jurul orei 18.00, intr-o piața din orașul Capua (regiunea Campania) In imaginile surprinse de martori se poate observa cum șase barbați il ataca pe un altul și il lovesc…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca in urma verificarilor privind stocurile produselor farmaceutice a constatat ca exista unele spitale care au raportat lipsa unor medicamente ce exista in stoc la diversi producatori si arata ca este datoria celor implicati direct in aprovizionarea cu aceste…

- In acest an, Calea Sfintei Cruci a fost prezidata de PS Claudiu, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore. Evenimentul s-a desfasurat ieri, 3 aprilie 2018, cu incepere de la ora 18.00. Plecarea a fost de la Capela Arhiereilor – Parohia Blaj II, iar sosirea a avut loc la Catedrala Arhiepiscopala Majora…