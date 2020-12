Criptomoneda XRP a scazut miercuri cu 24%. Ce acuzatii a primit compania Ripple Criptomoneda XRP a scazut miercuri cu 24% din cauza acuzatiei aduse companiei Ripple de Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC), de efectuare a unor tranzactii cu instrumente financiare neinregistrate de 1,3 miliarde de dolari, transmite Reuters.



XRP, a treia cea mai importanta criptomoneda in functie de valoarea de piata, a scazut la un minim de 0,33 de dolari pe unitate, cel mai redus nivel din ultima luna, in urma anuntului facut de SEC, care acuza si doi directori ai Ripple de obtinerea unor cistiguri personale de pe urma ofertei de instrumente financiare.



