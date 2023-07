Stiri pe aceeasi tema

- ChatGPT, chatbot de inteligenta artificiala lansat in noiembrie, a inregistrat pentru prima oara, in luna iunie, un declin al traficului lunar catre site-ul sau web si al vizitatorilor sai unici. Scaderea traficul mondial catre site-ul ChatGPT Traficul mondial catre site-ul ChatGPT a scazut cu 9,7%…

- Traficul mondial pentru desktop si mobil catre site-ul ChatGPT a scazut cu 9,7% in iunie fata de mai, in timp ce vizitatorii unici pe site-ul ChatGPT au scazut cu 5,7%. De asemenea, timpul petrecut de vizitatori pe site a scazut cu 8,5%, arata datele Similarweb. OpenAI nu a raspuns imediat la o cerere…

- OpenAI, compania din spatele ChatGPT, susținuta de Microsoft, nu are planuri de a se lista la bursa prea curand, a declarat directorul executiv Sam Altman, noteaza Reuters. „Cand vom dezvolta o super-inteligența, este posibil sa luam unele decizii la care majoritatea investitorilor s-ar uita foarte…

- Sefa Guvernului danez, care a prezentat un discurs cu ocazia inhiderii sesiunii parlamentare, considera ca robotul conversational dezvoltat de catre societatea OpenAI este capabil sa creeze o iluzie. ”Ceea ce tocmai am citit nu am scris eu. Sau vreun alt om”, le-a spus brusc Frederiksen deputatilor,…

- Inteligenta artificiala ar putea prezenta riscuri existentiale, iar guvernele trebuie sa stie cum sa se asigure ca tehnologia ”nu este folosita gresit de oameni rai”, a avertizat miercuri fostul CEO al Google, Eric Schmidt, transmite CNBC. Viitorul AI a fost pus in centrul conversatiilor dintre tehnologi…

- Viitorul AI a fost pus in centrul conversatiilor dintre tehnologi si factorii de decizie politica, care se confrunta cu modul in care va arata tehnologia in viitor si cum ar trebui reglementata. ChatGPT, chatbotul care a devenit viral anul trecut, a starnit, fara indoiala, mai multa constientizare a…

- Interventia guvernelor pentru a reglementa dezvoltarea si utilizarea inteligentei artificiale (IA) va fi "cruciala" pentru a limita riscurile prezentate de aceasta tehnologie, a declarat marti, in fata unei comisii a Congresului american, Sam Altman, directorul OpenAI, creatorul interfetei ChatGPT,…

- Directorul general al OpenAI, start-up-ul din spatele ChatGPT, a declarat marți, in fața unui grup de senatori, ca utilizarea inteligenței artificiale pentru a interfera cu integritatea alegerilor este un "domeniu semnificativ de ingrijorare", adaugand ca este nevoie de reglementare, noteaza agenția…