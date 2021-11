Criptomoneda Omicron urcă odată cu noua variantă Covid Moneda digitala Omicron(sau Omic) a cunoscut o activitate agitata de cand Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a decis sa dea același nume noii variante a coronavirusului. Pana acum, aceasta criptomoneda era aproape necunoscuta și prezenta un preț derizoriu fața de vedetele Bitcoin și Ethereum. Saptamana trecuta a valorat aproximativ 65 de dolari, dar luni a […] The post Criptomoneda Omicron urca odata cu noua varianta Covid first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

