- Prețul benzinei continua sa creasca. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit pentru vineri un tarif de cel mult 30 de lei și 22 bani pentru un litru de benzina A95. Prețul este cu 13 bani mai mare decat astazi.

- Prețul la paine va continua sa creasca. Președintele Rompan: „Trebuie sa creștem și noi, ca altfel murim” Prețul la paine va continua sa creasca. Președintele Rompan: „Trebuie sa creștem și noi, ca altfel murim” Aurel Popescu, președintele Rompan, a vorbit, la emisiunea jurnalistului Razvan Dumitrescu…

- Sambata, 14 mai 2022, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat in premiera filmul „Mere”, cu Aris Servetalis, Sofia Georgovassili și Anna Kalaitzidou in rolurile principale, in regia lui Christos Nikou. Intreg globul cade victima unei pandemii ce provoaca amnezia subita.…

- Prețul eGold, criptomoneda romanilor de la Elrond, a picat luni, 9 mai 2022, la cel mai scazut nivel al anului, urmand tendințele generale de pe piața crypto. Potrivit cotațiilor afișate pe Coinmarketcap, luni, EGLD a picat pana la 106 dolari și 62 de cenți, cel mai scazut nivel din august 2021 pana…

- De astazi, in Spania, prețul carburanților a scazut cu 20 de cenți. O parte din bonificație este suportata de stat, iar cealalta de benzinarii, ceea ce a provocat nemulțumirea patronilor. In plus, prețurile vor fi monitorizate in urmatoarele 3 luni, pentru a nu crește nejustificat.

- Prețul litrului de benzina sau de motorina la pompe continua sa creasca, din pacate, spre disperarea șoferilor. Benzinariile pare ca au uitat de controalele autoritaților și au inceput sa creasca prețurile carburanților din nou. Un plin de motorina costa acum cu aproape 60 de lei mai mult decat acum…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat luni, 14 martie, un nou preț maxim la produsele petroliere principale de tip standard, care va fi valabil incepind cu 15 martie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 27,59 lei/litru (cu 33 bani mai mult), iar al motorinei…

Ultimele stații de carburanți care au depașit bariera de 7 lei/litru la benzina standard sunt cele din rețeaua Lukoil, care zilele trecute au ramas singurele cu prețuri la benzina sub acest prag.