Criptomoneda bitcoin a depasit 15.000 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani

- Cea mai cunoscuta criptomoneda din lume a fost tranzactionata joi la un pret de 15.233 de dolari pe unitate potrivit datelor oferite de site-ul CoinDesk. Valoarea bitcoin s-a dublat in acest an, in contextul masurilor de stimulare fara precedent adoptate de guverne si de bancile centrale in timpul pandemiei…

- Guvernul american va plati pana la 1,19 miliararde de dolari companiei Eli Lilly, pentru asigurarea a aproape 1 milion de doze din tratamentul cu anticorpi al acesteia pentru Covid-19, un medicament similar cu tratamentul primit de presedintele Donald Trump, transmite Reuters. Eli Lilly va…

- Valoarea lunara a concediilor medicale decontate in 2020 a fost de 342 de milioane de lei, anul acesta fiind decontate in total concedii in suma de 7,4 miliarde lei, afirma ministrului Finantelor, Florin Citu. "Respectul fata de sectorul privat se vede prin fapte. In 2020 au fost decontate…

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe superbogatii din intreaga lume si mai bogati, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta PwC si marea banca elvetiana UBS si citat miercuri de dpa. La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai lumii au ajuns…

- Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a anuntat marti, 8 august 2020, ca vinde prin licitatie publica de 331,14 metri cubi material lemnos esenta rasinoasa molid (lemn rotund si cherestea) la pretul global de 60.521 lei. Valoarea lemnului a fost stabilita…

- Simona Halep ocupa pozitia a patra in clasamentul celor mai bine platite sportive in perioada 1 iunie 2019 - 1 iunie 2020, anuntat de Forbes. Lider in ierarhie este japoneza Naomi Osaka. Halep a obtinut in intervalul luat in calcul 10,9 milioane de dolari, suma din care 6,9 milioane sunt premiile,…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 352 milioane de euro, in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu 2,697 miliarde de euro, in perioada ianuarie - iunie 2019, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. Participatiile la capital…