Cripto-miliardar la 29 de ani: vrea să-și doneze averea în timpul vieții La mai puțin de trei ani de la inființare, platforma de schimb de criptomonede FTX, deținuta de antreprenorul Sam Bankman-Fried, tocmai a fost evaluata la 32 de miliarde de dolari, capitalizare apropiata de giganții Coinbase și Binance. Averea personala a lui Bankman-Fried este estimata la aproape 25 de miliarde de dolari de revista Forbes, facandu-l […] The post Cripto-miliardar la 29 de ani: vrea sa-și doneze averea in timpul vieții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

