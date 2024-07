Criogenia și trusturile de reînviere: bogătașii nu vor să se întoarcă săraci din morți Revenirea la viața este un veritabil scenariu SF. Din fericire pentru avuți, a face bogația nemuritoare este mai ușor de rezolvat decat a inversa moartea. Avocații imobiliari creeaza trusturi menite sa prelungeasca averea pana cand persoanele care sunt conservate crionic pot fi reinviate, chiar și dupa sute de ani, relateaza Bloomberg.”Ideea crioconservarii a trecut de […] The post Criogenia și trusturile de reinviere: bogatașii nu vor sa se intoarca saraci din morți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

