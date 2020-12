Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday a trecut de multa vreme de etapa in care se rezuma la doar o zi de reduceri in marile magazine. Astazi, acest fenomen s-a extins considerabil, pe intreaga perioada a lunii noiembrie, fiind unul dintre cele mai așteptate momente de peste an de catre cumparatorii care iși doresc sa se bucure…

- Magazinele online au avut cresteri medii ale tranzactiilor de 50%, in decursul lunii octombrie, fata de perioada similara a anului trecut, iar in perspectiva Black Friday 2020 estimarile arata un salt al vanzarilor de 35-40%, comparativ cu evenimentul de shopping din 2019, releva datele publicate luni…

- Magazinele online au avut cresteri medii ale tranzactiilor de 50%, in decursul lunii octombrie, fata de perioada similara a anului trecut, iar in perspectiva Black Friday 2020 estimarile arata un salt al vanzarilor de 35-40%, comparativ cu evenimentul de shopping din 2019, releva datele publicate…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca se va pastra actualul sistem, iar acolo unde incidența cazurilor trece de 3 la o mie de locuitori, școlile vor ramane inchise.Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL impotriva Gabrielei Firea: i-a spus tot lui Nicușor Dan/VIDEO ”Exista analiza…

- Numarul cumparatorilor online a crescut cu 8 in 2020 fata de 2019 Numarul cumparatorilor online a crescut cu 8 in 2020 fata de 2019, iar numarul persoanelor care platesc online cu cardul a crescut cu 14 in acest an fata de 2019, conform cercetarii de piata realizata de iSense Solutions pentru GPeC,…

- Autentificarea tranzactiilor online va fi cu doi factori de la 1 ianuarie, dar vor exista si exceptii, precum platile de mica valoare de la comercianti sau tranzactiile recurente, a explicat, vineri, Crina Nicolae, director Carduri ING Bank Romania, in cadrul unei conferinte online. Ea a afirmat…

- Autentificarea tranzactiilor online va fi cu doi factori de la 1 ianuarie, dar vor exista si exceptii, precum platile de mica valoare de la comercianti sau tranzactiile recurente, a explicat, vineri, Crina Nicolae, director Carduri ING Bank Romania, in cadrul unei conferinte online. Ea…

- Vanzari record pe internet pentru Groupe Renault Romania. Cate mașini vinde compania zilnic pe platformele online Groupe Renault Romania a inregistrat vanzari-record de 30 de masini pe zi pe cele doua platforme de e-Commerce lansate acum doi ani, potrivit unui comunicat al companiei. O parte dintre…