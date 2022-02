Stiri pe aceeasi tema

- Kylie Jenner a nascut! Mogulul din industria cosmetica și rapperul Travis Scott au devenit parinți pentru a doua oara. Anunțul a fost facut de proaspata mamica prin intermediul unei postari pe Instagram, in care apare mana bebelușului.

- Astfel, in semn de inalta apreciere și recunoștința pentru curajul cu care a aparat libertatea religioasa și principiile democrației, atat inainte, cat și dupa evenimentele din Decembrie 1989, precum și pentru contribuția semnificativa la coagularea și sprijinirea comunitații romanești din Regatul Unit…

- Fara dar și poate, putem afirma despre Razvan Marin ca este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști romani. Acum este in al noualea cer, dupa ce a aflat ca va deveni tata de fata. Ei bine, frumoasa lui logodnica, Crina, a postat și prima imagine cu burtica de gravida. Bineințeles, fanii au luat cu…

- Razvan Marin (25 de ani), mijlocașul central al lui Cagliari, se pregatește sa fie tatic in noul an. Internaționalul roman va avea parte de primul sau copil, dupa ce Crina, iubita sa, este gravida și va naște o fetita. „E greu sa ma antrenez, sa ma pregatesc pentru postura de tatic. Va fi ceva nou…

- Jurnalistul și poetul Lucian Paul Pal a murit la varsta de 55 de ani in urma unei boli nemimloase. Anunțul a fost facut de colega sa de breasla din orașul natal Emilia Țuțuianu.„O personalitate remarcabila , un poet desavarsit, ce a conturat, in versurile lui, asa cum mentiona Hristu Candroveanu ,,imaginea…

- Osagi Bascome a fost injunghiat mortal joi seara la doar 23 de ani. Acesta era legitimat in Insulele Bermude la clubul Darlington. Poliția a confirmat ca moartea acestuia a survenit in urma ranilor, iar efortul medicilor pentru a-l pastra in viața pe jucator au fost inutile. Acesta se afla intr-un parc…

- O țara vine cu un stimulent financiar uriaș pentru parinți! Autoritațile au stabilit sa ofere o suma mare pentru fiecare nou-nascut. Anunțul facut o sa ii bucure pe mulți cetațeni, mai ales pentru ca este vorba despre 2.800 de dolari, bani care pot sa acopere numeroase costuri. Ce țara le ofera 2.800…

- Mircea Rednic (59 de ani) a explicat de ce l-a scos pe Steliano Filip (27 de ani) din lotul pentru meciul cu FCU Craiova. Dinamo - FCU Craiova se joaca vineri, de la ora 20:30, in primul meci al etapei cu numarul 17. Steliano Filip nu face parte din lotul covocat de Mircea Rednic pentru meciul dintre…