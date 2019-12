Stiri pe aceeasi tema

- Masina Andreei Antonescu a fost sparta inainte de Craciun, hotii reusind sa fuga cu mai multe bunuri dintr o valiza, precum si cu un laptop, scrie digi24.ro.Politistii incearca, in prezent, sa depisteze faptasii pentru a recupera obiectele furate.In cursul zilei de luni, Sectia 3 Politie a fost sesizata…

- “Ieri in data de 13 decembrie 2019, in urma controalelor și a puncției, am aflat cea mai ingrozitoare veste care exista pe pamant: boala lui Andrei a recidivat a doua oara, (a treia oara, cu tot cu debut). De marți, vom reincepe iar cu tratament și vor urma zile și luni de coșmar! Va rog…

- Regizorul roman Bogdan Mureșanu a caștigat sambata premiul Academiei Europene de Film (EFA) pentru scurt-metraj pentru pelicula ”Cadoul de Craciun/ The Christmas Gift”.”E un cadou de Craciun care a venit mai devreme, dar adevaratul cadou este ca sunt aici cu atatea personalitați pe care le…

- Drama unei familii ne-a fost semnalata de un cadru medical, a fost facuta cunoscuta și pe site-ul demamici.ro, cu un scop pe care il urmarește și JB&Bihon.ro: acela de a ajuta o familie, mai exact soțul și copilul mic al unei tinere oradence, amandoi foarte bolnavi. Cum a inceput coșmarul…

- Joi, 5 decembrie, copiii sunt invitați in Piața Sfatului, pentru a participa la un eveniment care le este dedicat exclusiv, in cadrul programului „Brașov – Oraș din poveste“. O parada a papușilor-gigant, prezentata de Teatrul „Colibri“ din Craiova, va fi cu siguranța punctul principal de atracție al…

- Peste 600 de familii dintr-o localitate aflata in judetul Bistrita-Nasaud vor fi nevoite sa-si petreaca sarbatorile fara niciun ajutor din partea statului! Nu sunt singurii oameni care trec prin asta. Sunt mai bine de un milion de familii in toata Romania, care ar fi trebuit sa primeasca pachete cu…

- Targurile de Craciun sunt nu doar o ocazie buna pentru a cauta cadouri destinate celor dragi, ci si pentru a intra in atmosfera specifica uneia dintre cele mai iubite sarbatori ale anului. Daca primele targuri care iti vin in minte sunt cele din alte...

- Soțul procurorului Direcției Naționale Anticorupție care a decis clasarea dosarului lui Dan Barna a facut afaceri cu bani europeni, susține Romania TV. Dan Barna a fost subiectul unei ample anchete jurnalistice, realizata de Rise Project. Politicianul este acuzat de frauda și conflict de…