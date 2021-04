Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama și-a facut curaj și a vorbit despre problemele de sanatate pe care le-a avut. Vedeta a povestit la Xtra Night Show de la Antena Stars despre ce i s-a intamplat dupa infectarea cu Covid-19, dar și despre alte probleme mai vechi, ținute secret pana acum.

- Adriana Bahmuțeanu a facut cateva declarații bomba in urma cu scurt timp la Antena Stars. Vedeta a marturisit ca știa despre relația dintre sora lui Florin Salam și impresarul sau, aceștia fiind impreuna de mai mulți ani. Ba mai mult, aceasta ar fi luat legatura cu Grasu, managerul artistului, și i-a…

- Bianca Dragușanu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația cu Gabi Badalau. Diva suprema a showbizului autohton a spus adevarul despre ce se intampla intre ea și fiul de milionar și a comentat imaginile surprinse cu el la petreceri.

- Pandemia de coronavirus a afectat pe toata lumea și nici Ana Morodan nu a scapat de probleme in aceasta perioada! Vedeta a dezvaluit la Xtra Night Show ca a trecut prin clipe grele și a crezut ca va pierde tot!

- Dupa ce s-a desparțit de fostul ei iubit, Ana Mocanu a mai aruncat o bomba in showbiz: Denisa Despa e cea care a intrat in afacerea pe care ea a inceput-o cu Rareș! Iata primele declarații ale dansatoarei preferate ale maneliștilor, in direct la Antena Stars.

- In legatura cu raspandirea noilor tulpini de Covid-19, Cabinetul Corona a aprobat decizia de a sista zborurile catre și dinspre Israel, incepand cu 25 ianuarie 2021 și pana la 31 ianuarie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen. Anunțul a fost facut de catre Ambasada Moldovei in Israel.