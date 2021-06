Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef al DNA, Crin Bologa, prezent luni la o conferința de presa pe tema disimularii produsului infracțiunilor, a explicat ca exista in ancheta la Direcție persoane ce ar deține mai mulți bani decat este bugetul total al instituției pentru un an. Citește și: Soțul unei foste CANDIDATE…

- Persoanele care au achizitionat in ultimul an o locuinta, in zona marilor orase, s-au orientat in principal spre apartamente cu doua camere, amplasate in cladiri finalizate inainte de anul 2015, bugetele de achizitie situandu-se, in majoritatea cazurilor, sub 60.000 de euro, releva un studiu derulat…

- Crin Bologa, procurorul sef DNA, a declarat ca institutia are in lucru 94 de dosare legate de fapte de coruptie din timpul pandemiei, prejudiciul ridicandu-se la zeci de milioane de euro, cel putin. "Am ramas in prezent in ancheta cu un numar de 94 de dosare, iar 8 dosare au fost trimise in judecata,…

- Crin Bologa, șeful Direcției Naționale Anticorupție (DNA), nu vede cu ochi bun legea care ii scapa pe inculpați de inchisoare, in cazul infracțiunii de evaziune fiscala. In condițiile in care cei vinovați ar inapoia prejudiciul. Procurorul-șef a afirmat ca asta ar ajuta statul la recuperarea pagubelor…

- Persoanele afectate de pandemia COVID-19, precum și personalul medical supus conditiilor de stres sau oricine se confrunta cu presiunea cauzata de pandemie beneficiaza de servicii gratuite de sprijin psihologic...