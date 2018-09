Crin Antonescu spune NU politicii: ”Nivelul este prea JOS”

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ un sfert dintre masinile aflate in circulatie nu au RCA valabil, pentru ca proprietarii au incheiat polita pentru o perioada foarte scurta – o luna -, iar apoi au uitat sa o reinnoiasca, potrivit datelor furnizate de Consiliul Concurentei la solicitarea Agerpres. “O problema o constituie…

- De ce este important: Buffer-ul de valuta este extrem de important pentru strategia de finanțare a datoriei țarii, pentru ca ajuta statul sa se imprumute la dobanzi mai mici. Mai precis, bancile știu ca statul are o rezerva mare de bani și ca daca cer dobanzi prea mari, Finanțele vor refuza sa imprumute.…

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. Romania a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai…

- Exporturile de servicii IT&C au depasit valoarea de 2 mld. euro in primele sase luni ale anului 2018, acestea fiind in crestere cu 9% fata de perioada similara din 2017, arata datele Bancii Nationale.

- Cea mai grava situatie este la Popina. O nava specializata apartinand Agentiei bulgare de Studiere si Intretinere a Dunarii a esuat in acest sector. Alte doua vase sunt blocate de 10 zile in sectorul bulgaresc al Dunarii. Una este o nava ucraineana care a fost prinsa intr-o portiune cu adancime redusa,…

- Organizatia judeteana a PSD Hunedoara apreciaza ca nu exista "niciun motiv" pentru schimbari la nivelul conducerii partidului, mentionand marti, intr-un comunicat de presa, ca sub conducerea presedintelui Liviu Dragnea, a fost obtinut cel mai bun scor electoral "din istoria recenta a partidului" si…

- Ion Cristoiu lanseaza, intr-o postare pe blogul sau, o serie de atacuri la șefa Inaltei Curți de Casație și Justiție, aflata in ultimele zile in centrul unui scandal mediatic izbucnit in urma unor declarații facute de Cristina Tarcea la TV."Despre cum s-a coborit marea Cristina Tarcea la nivelul…

- Din presa (vorba politicienilor cind vor sa fie impreciși in materie de acuzații) am aflat ca Liviu Dragnea a denunțat-o pe Cristina Tarcea, președinta Inaltei Curți de Casație și Justiție, ca fiind una dintre piesele Statului Paralel, care și-a propus sa distruga democrația din Romania prin sentința…