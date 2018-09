Stiri pe aceeasi tema

- Crin Antonescu s-a razgandit și revine in politica, la mai puțin de 10 zile de la ultima sa declarație in care spunea ca nu are de gand sa reapara in politica.Antonescu a motivat decizia prin faptul ca vrea sa faca parte din Parlamentul European pentru ca urmeaza o legislatura interesanta.…

- ''Am dus personal dosarul la partid. Nu am depus aceasta candidatura cu pretenția de a inchide sau deschide lista. Politica europarlamentara pentru urmatorii ani prezinta interes pentru mine de mai mulți ani. Nu este niciun fel de revenire in politica interna, ca sa se ințeleaga. Am avut mai…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat, marti pentru MEDIAFAX, ca si-a depus documentatia pentru o candidatura pe listele partidului la alegerile europarlamentare din 2019. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, in legatura cu anuntul lui Crin Antonescu potrivit caruia acesta…

- Antonescu afirma ca nu a participat la intalnirile de la care Victor Ponta publica acum fotografii cu Liviu Dragnea, alaturi de sefi de institutii, dar apreciaza ca astfel de fotografii "nu dovedesc nimic". "Nu am participat la astfel de intalniri private nu faceam parte din grupul respectiv.…

- Eugen Tomac, liderul PMP, a comentat pe Facebook poza distribuita de Victor Ponta in care apar umar la umar George Maior și Liviu Dragnea. Tomac spune ca din poza reiese foarte clar cine este, de fapt, șeful statului paralel. Eugen Tomac a comentat pe Facebook poza postata de Victor Ponta in care Liviu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis și directorul SRI, Eduard Hellvig, ar fi in fruntea statului paralel și sunt oamenii care prin diverse tactici incearca sa-l intature.”Statul paralel este format din oameni, din instituții, din actuala conducere a SRI,…

- SMECHER… Acum a primit 11.700 din partea Consiliului Judetean, insa in urma cu ceva timp critica dur refuzul institutiei de a-i oferi un ajutor financiar. Ne referim, desigur, la cazul fostului patron al TVV, Dumitru Marin, care a primit finantare nerambursabila pentru revista sa – “Meridianul Culturii”.…

- Ședința cu liderii PSD, desfașurata in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților a fost de fapt CEX-ul partidului. In cadrul acestei ședințe, toate concluziile merg spre o susținere totala a lui Liviu Dragnea și o riposta imediata impotriva ”statului paralel”.Sursele noastre susțin…