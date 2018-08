Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban il vrea pe Crin Antonescu pe listele PNL pentru europarlamentare, dar ii pune o condiție fostului sau șef! Conform lui Orban, daca Antonescu se decide sa revina in politica și sa candideze, soția sa, Adina Valean, eurodeputata PNL, nu mai poate prinde lista liberalilor.”Nu știu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Sibiu, ca inscrierile pentru europarlamentare se vor face pana la data 1 octombrie, iar lista finala ar putea fi cunoscuta pana la finalul anului.Intrebat daca PNL va face un sondaj național pentru a concepe lista pentru alegerile europarlamentare,…

- In ciuda faptului ca anul viitor vor avea loc doua randuri de alegeri, pentru Parlamentul European si alegeri prezidentiale, pana in acest moment nu exista decat un singur candidat sigur: Klaus Iohannis. Doar actualul presedinte a anuntat in mod ferm ca va candida pentru un nou mandat. Europarlamentarele…

- In exclusivitate pentru DC News, sociologul a facut o observație-cheie: pentru prima data, președintele Romaniei nu a mai folosit, in discursul sau, termenul de ”penali”. "Este prima data cand Klaus Iohannis atunci cand iese in public, și mai ales in fața publicului sau, electoratul PNL, nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a avut o intalnire cu fostii lideri ai partidului Vasile Blaga si Crin Antonescu, precizand ca discutiile nu au vizat alegerile europarlamentare. "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre…

- Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a intalnit cu Ludovic Orban și Vasile Blaga la sediul PNL, dar arata ca nu au discutat despre alegerile europarlamentare și nu are de gand sa revina in politica.Citește și: Mircea Geoana lanseaza o informație EXPLOZIVA:…

- Fostul primar al Sectorului 6, Rareș Manescu, s-a inscris in ALDE. Anunțul a fost facut de partidul lui Calin Popescu Tariceanu, printr-un comunicat oficial. ”Incepand cu data de 09 iulie, fostul primar al Sectorului 6 al Capitalei, Rareș Manescu, s-a inscris in partidul Alianța Liberalilor și Democraților…