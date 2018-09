Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat, marți pentru MEDIAFAX, ca și-a depus documentația pentru o candidatura pe listele partidului la alegerile europarlamentare.La Consiliului Național al PNL din 4 august liberalii au validat criteriile, procedura si calendarul de alcatuire a ...

- "Eu am spus un lucru vis-a-vis de candidatul PSD la alegerile prezidențiale: In istoria Partidului a existat o cutuma prin care președintele partidului a candidat. In același timp am avut in cazul USL-ului, daca va amintiți, un protocol in care domnul Crin Antonescu din partea PNL era candidatul…

- Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a confirmat ca s-a intalnit cu Ludovic Orban și Vasile Blaga la sediul PNL, dar arata ca nu au discutat despre alegerile europarlamentare și nu are de gand sa revina in...

- Presedintele Institutului de Analize și Investigatii Publice și Politice, Dan Ilie Morega, crede ca Victor Ponta nu va reuși sa atraga din primarii PSD. In schimb, este de parere ca se vor gasi destul gorjeni care sa-l susțina. Dan Ilie Morega...

- CHIȘINAU, 4 iul — Sputnik. Guvernul a aprobat astazi un pachet social special pentru persoanele care au avut de suferit în urma represiunilor politice pentru a spori nivelul de protecție sociala a acestora, inclusiv prin oferirea unor servicii medicale de tratament și recuperare.…

- Va fi creata o comisie de integritate, compusa din jurnaliști și membri ai societații civile, care va analiza integritatea candidaților, atat din PAS și PPDA, cat și a doritorilor din alte partide de a intra in blocul electoral.

- Românii au credite la banca au înca o zi în care creditele în lei au explodat. Indicele ROBOR pe 3 luni a crescut la 3,13%, de la 3,09%, cât a fost vinerea trecuta. Indicele ROBOR la trei luni a mai avut o valoare apropiata…

- Curtea Constitutionala ar urma sa discute joi sesizarea PNL si USR asupra modificarii Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. Este pentru a doua oara cand CCR trebuie sa se pronunte asupra acestei legi, care a mai fost contestata de catre partidele…