Fostul șef al PNL, Crin Antonescu, critica modul in care s-a desfasurat campania pentru europarlamentare precum și lipsa proiectelor clare pentru presedinție. Crin Antonescu l-a ironizat pe Nicolae Ciuca și faptul ca in PNL nu a fost nicio discuție despre ce ar trebui sa faca viitorul președinte. „Nu știm candidații. Putem sa ii banuim. Lupta pentru președinție pare un joc de umbre, mai ales din perspectiva planurilor de țara pe care, pesemne, ar trebui sa le propuna candidații. Nu știu daca Ciuca va fi președinte. Am spus bine ar fi sa vina generalul, dar generalul n-a venit. Generalul e un lider…