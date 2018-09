Crin Antonescu, candidat al PNL la europarlamentare

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al liberalilor Crin Antonescu anunta ca si-a depus documentele pentru a intra pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc anul viitor. „Am depus astazi documentele pentru candidatura la PE. Pe circuitul normal, stabilit de deciziile PNL pentru orice alt membru”,…

- Orban, despre o candidatura a lui Crin Antonescu la europarlamentare: ”Daca se decide sa candideze, nu cred ca poate sa mai candideze altcineva din familia domniei sale”, a spus presedintele PNL, Ludovic Orban, la Romania TV. Liberalii vor sa finalizeze pana la sfarșitul anului lista pentru alegerile…

- Conform deciziei aprobate de Consiliul National al PNL, dosarul de candidatura va cuprinde un CV profesional, un CV politic si un proiect pentru activitatea in cadrul Parlamentului European. Cei care doresc sa candideze trebuie sa reprezinte o euroregiune de dezvoltare. Primul loc pe lista…

- "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre europarlamentare. Nu am avut discutii (privind alegerile europarlamentare - n.r.)", a spus Orban, la sediul PNL. El a afirmat ca intalnirea a fost intamplatoare, insa a precizat ca stabilise intrevederi cu…

- Liberalii i-au cerut liderului PNL sa candideze la alegerile europarlamentare de anul viitor, a afirmat, Ludovic Orban, ieri, dupa BEx, subliniind ca „este o decizie grea”, in contextul in care a fost desemnat de partid sa fie candidatul pentru funcția de prim-ministru intr-un viitor Executiv.