Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la intalnirea de miercuri din Modrogan a lui Vasile Blaga cu foștii pedeliști, ca sediul partidului este deschis pentru intrunirea tuturor liberalilor, catalogand posibila lipsa de susținere a sa la șefia PNL ca "simple speculații de presa"."Sediul…

- Intrebat, luni, despre informatiile potrivit carora Vasile Blaga i-a convocat la o intalnire la sediul PNL miercuri pe liderii organizatiilor din aripa ex-PDL, pentru a conveni asupra sustinerii lui Ludovic Orban la conducerea formatiunii, liderul PNL, Ludovic Orban, a spus ca "sediul PNL este deschis…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca fostul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, despre care a spus ca este ”un simbol al anti-coruptiei”, a primit deja oferta de job, precizand ca, cel putin in perioada urmatoare, intrarea acesteia in politica ”nu mai este de actualitate”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, pare sa fi cedat presiunilor venite din partea primarului din Alba Iulia, Mircea Hava, care vrea sa candideze la Parlamentul European. Orban a anuntat miercuri, 27 iunie, ca Hava, alaturi de Vasile Blaga si Dan Motreanu, sunt potriviti pentru o candidatura la alegerile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a bagat in ședința pe liderii PSD, dupa ce a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, in prima instanța, in dosarul DGASPC Teleorman.Deși se vehicula ca și-ar putea depune mandatul, Dragnea a dejucat orice ipoteza vehiculata. Mai mult,…

- Politica, inteleasa ca o arta a distrugerii adversarului, a intrat intr-un cerc vicios din care nimic nu pare sa o mai poata scoate. Discutiile sunt limitate la cateva subiecte, reluate la nesfarsit. Partid care a pus boii inaintea carului, PSD nu are decat de castigat. Guvernele PSD au reusit sa puna…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost vineri la Videle, in judetul Teleorman, si sustine ca desi a fost sfatuit sa nu mearga, pentru ca o sa fie "plin de pesedisti", a fost primit "foarte bine". "Unde credeti ca am fost astazi? Tocmai in Videle, judetul Teleorman. Cu ocazia zilelor orasului, care…

- Cinci edili PNL și un primar UNPR vor candida din partea PSD, la alegerile urmatoare, anunța președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, de cealalta parte președintele PNL, Ludovic Orban, acuzand ca edilii sunt atrași cu ajutorul finanțarilor pentru programe locale.”Sunt cinci primari de…