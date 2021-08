Stiri pe aceeasi tema

- Fostul iubit al Ramonei Gabriela Ile, tanara de 36 de ani ucisa la sfarsitul lunii iunie a anului trecut, intr-un apartament din Baia Mare, a fost condamnat im prima instanta, de Tribunalul Maramures, la inchisoare pe viata.

- Takacs Gyorgy, barbatul din Cluj-Napoca care și-a injunghiat mortal fiul de numai 8 ani, in iulie 2020, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Sentința Curții de Apel Cluj este definitiva. Și la judecata pe fond, de la Tribunalul Cluj, magistrații l-au condamnat pe criminal tot la inchisoare pe viața.…

- Irinel Ciobanu, criminalul din Argeș, regreta fapta pe care a comis-o, insa susține ca nu el e vinovat pentru toate cele intamplate. Barbatul a inceput sa planga prin apel telefonic la Acces Direct și marturisește ca nu e noapte in care sa nu o viseze pe Ramona, cea pe care a omorat-o.

- Fostul polițist a fost judecat pentru crima. Alaturi de alți trei agenți de poliție, in 2020, l-au arestat pe George Floyd pentru o infractiune minora. Timp de noua minute, Derek Chauvin si-a tinut genunchiul pe gatul barbatului, care era intins pe burta si cu mainile incatusate la spate.Vineri, la…

- In 2012, lucrurile au luat putin razna pentru John McAfee. Dupa ce vecinul lui din Belize a fost gasit mort, McAfee a fost retinut in Guatemala, fiind descris de politisti drept „o persoana de interes” in cazul crimei. La fel ca in multe alte situatii din viata sa, a reusit cumva sa scape, dar suspiciunile…

- Barbatul care si-a ucis fiul de 8 ani, la Cluj, a fost condamnat la inchisoare pe viata. In luna iulie a anului 2020, clujeanul și-a injunghiat mortal baiețelul, deși anchetatorii au descoperit ca barbatul se ințelegea destul de bine cu fiul lui. Iata cum a explicat barbatul crima care a șocat o țara…

- Apar noi detalii infioratoare in cazul baiețelului de 8 ani ucis vara trecuta de propriul tata si abandonat pe bancheta din spate a mașinii sale, in zona localitatii Lita din Cluj. Explicatiile date de barbat in fata instantei nu i-au convins pe judecatori, care l-au condamnat pe individ la inchisoare…

- Mohamed Iman Mustafa, un tanar in varsta de 29 de ani din Sulpicani, Suceava, a primit pedeapsa maxima dupa ce in august 2020 i-a luat viața fostei sale iubite, care se desparțise de el și lucra la Cluj, scrie Antena 3.Ioana Valentina Cataragiu avea 30 de ani și duminica noaptea, pe 24 august anul trecut,…