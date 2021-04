Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au descins, joi, la noua adrese din Capitala, mai multe persoane fiind acuzate ca au folosit ordine de plata falsificate, pentru a achiziționa aproape un milion de maști de unica folosința. Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe…

- Un tanar din Bistrița-Nasaud a fost reținut, iar doi caini din rasa Pitbull au fost plasați in adapost, dupa ce stapanii acestora au postat imagini șocante cu lupte intre animale, pe rețelele de socializare. In urma sesizarii din oficiu, la nivelul Biroul pentru Protecția Animalelor Bistrița-Nasaud,…

- Un barbat, care a agresat un jandarm in Piata Universitatii, din Capitala, in timpul protestelor anti-restricții, a fost retinut, marți, pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, procurorii au inceput urmarirea penala pe numele unui barbat pentru…

- Patru perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si in Ilfov, fiind vizați trei barbati care au furat seifurile dintr-o casa de pariuri si din sediul unei societati comerciale. ”Astazi, 11 martie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigatii…

- Gheorghe Moroșan, autorul dublei crime comise in Onești, a fost arestat preventiv luni și va ajunge in arest dupa ce medicii vor stabili ca poate executa pedeapsa, barbatul fiind inca in spital dupa ce a fost impușcat de polițiști. “Instanța admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Medicii de la Spitalul din Onești au declarat ca Gheorghe Moroșanu este conștient acum, dupa intervenția pe care au facut-o in cursul zilei de ieri. Agresorul a fost impușcat de polițiști in momentul in care a fost imobilizat, medicii spunand ca au scos 9 gloanțe din corpul barbatului. Medicii spun…

- O persoana necunoscuta a creat un bot prin care vinde pe Telegram, individual și vrac, numerele de telefon ale peste jumatate de miliard de utilizatori Facebook. Alon Gal, expert in securitate cibernetica, a descoperit un bot de Telegram care vinde numere de telefon. Este vorba de numerele a 533 de…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a clasat dosarul in care fostul primar PNL al Sectorului 1, Andrei Chiliman, era acuzat ca ar fi primit comisioane in schimbul unor contracte privind reabilitarea termica a blocurilor, potrivit unui raspuns al DNA la solicitarea G4Media.ro. ”La data de 16 decembrie…