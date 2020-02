Criminalul pădurarului de la Sireţel rămâne în arest In referatul de arestare se mentioneaza ca minorul a comis fapta pe 12 septembrie 2019. „Inculpatul minor I.I. s-a deplasat in padurea denumita «Todosoaia» pentru a sustrage lemne, unde a fost surprins de victima G.R. (padurar). In aceste circumstante, inculpatul a atacat victima cu o secure si i-a aplicat cel putin patru lovituri in zona capului, provocandu-i leziuni care au condus la decesul victimei", au precizat reprezentantii Parchetului (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

