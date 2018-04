Stiri pe aceeasi tema

- Soarta crunta pentru Laurențiu C., tânarul care și-a pierdut viața în aceasta dupa amiaza, în cumplitul accident de pe drumul ce leaga Constanța și Valu lui Traian. Laurențiu a fost victima unui șofer inconștient, murind nevinovat, prins într-un carambol. Tragedia a avut loc…

- O femeie din județul Suceava a fost ucisa de fostul soț, care apoi a incercat sa se sinucida. Ce e de-a dreptul neobișnuit e ca individul a incercat sa-și ia viața prin trei metode diferite. Criminalul a murit dupa doua zile, la spital.Femeia ucisa de fostul soț avea 68 de ani și lo cuia in […] The…

- ZODIA VARSATOR. Nativul Varsator este vesel și visator din fire, insa atunci cand se lovește cu capul de prag este greu pentru el. Acest semn zodiacal are tot timpul de facut alegeri dificile. Nu suporta tradarea, insa are parte de multe ori de prieteni falși și asta il mahnește pana la depresie.…

- A intrat la vorbitor tarandu-și picioarele, ca și cum lanțuri grele ar fi impiedicat-o sa pașeasca. Avea parul strans cu un elastic din ala cu care leaga batranele legatura de patrunjel. Vedeam in ea un amestec ciudat de animalitate și inocența, care te impingea sa ii afli povestea.

- Batranii spun ca dintre animale / Doar leu-i rege cu adevarat, / Dar lucrurile altfel stau, se pare / Și trebuie sa aflați neaparat. Traia odata-ntr-o padure mare, / O bufnița ce nu-și dorea defel / Sa fie leul rege, prin urmare, / Se tot gandea cum sa scape de el.

- Nu de putine ori, animalele ne dau adevarate lectii de viata, servindu-ne drept exemple, in viata de zi cu zi. Mame care isi ocrotesc puii, mai mult decat o fac unele femei, sau necuvantatoare care ne dau dovezi adevarate de compasiune si bun-simt.

- Acest britanic s-a luat la bataie cu un rechin, dupa ce a fost mușcat. Un om de afaceri din Marea Britanie s-a luat la bataie cu rechin, dupa ce mamiferul i-a mușcat piciorul. Britanicul se lauda ca a pocnit pradatorul maritim in fața. Vezi galeria foto + 5 + 5 Potrivit The Sun Andrew Phipps Newman,…

- Din pacate veștile despre soarta marii artiste Gigi Marga, cantareața care a incantat multe generații de romani, nu sunt tocmai bune. La aproape 89 de ani solista a fost gasita mai mult moarta decat vie, in condiții inumane, aproape imobilizata in apartamentul in care locuia cu chirie in Woodside, New…