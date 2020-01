Criminalul odios din Lunca Banului, cu tupeu de neimaginat

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 83 ani a fost omorata de un barbat care i-a intrat in casa cu scopul de a-i fura bunurile. Trupul femeii a fost descoperit dupa doua zile de ginerele ei. Crima a avut loc, spun procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, miercuri, 11 decembrie 2019, orele 20,00. Un barbat…

- O tanara in varsta de 23 de ani, victima unui viol, a fost stropita cu benzina si incendiata de o banda de cinci barbati, printre care se afla si violatorul, in timp ce se indrepta joi spre tribunal, in nordul Indiei, a anuntat politia, declansand o revolta populara impotriva flagelului infractiunilor…

- Ivan Sztojka, barbatul care a facut inchisoare pentru ca l-a ucis pe handbalistul roman Marian Cozma, a ajuns din nou in spatele gratiilor! Inițial, Sztojka a fost condamnat la 20 de inchisoare pentru uciderea lui Marian Cozma. Ulterior, in urma apelului, pedeapsa i-a fost redusa la noua ani, din care…

- Stefanescu este de parere ca greul pentru PSD abia acum incepe deoarece trebuie convinsi sa voteze si cei care nu o aprecieaza pe Viorica Dancila. „De abia acum incepe greul. Avem doar doua saptamani in care trebuie sa-i convingem pe cei care nu ne-au votat in primul tur. Sa-i convingem ca PSD a luptat…

- ”Cand tot mandatul esti doar in vacanta si te trezesti in campanie ca nu ai facut nimic notabil, cu ce sa te lauzi? Cu realizarile altora... Auzi la el ce tupeu! A "promovat" legile salarizarii si pensiilor... Nu ai facut decat sa le critici si sa sperii lumea ca nu sunt bani sa se aplice si acum…

- Gheorghe Dinca a depus doua reclamatii privind mancarea primita in Arestul Central al Politiei Capitalei. Criminalul din Caracal s-a plans ca mancarea de cartofi pe care a primit-o pe 14 octombrie a fost acra.

- INCOMPATIBILITATE…Curtea de Apel Iasi a decis ca inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) au actionat corect atunci cand au declarat-o pe Anisoara Silistra incompatibila cu functia de secretar al comunei Lunca Banului. Aceasta a fost gasita in incompatibilitate dupa ce a candidat (ca independenta)…

- Romania a remizat cu Norvegia, scor 1-1, pe Arena Naționala, sub privirile a aproximativ 30.000 de copii. La pauza, aceștia l-au pus la treaba pe portarul Andrei Radu (22 de ani). Dupa meci, portarul lui Genoa a facut cadou tricoul sau unui copil și, mai mult decat atat, la pauza, a ținut sa ii faca…