Criminalul Marius Csampar, care a ucis pentru o oală cu sarmale şi o lenjerie de pat, eliberat întrucât a stat "suficient" după gratii Marius Csampar, unul dintre cei mai cunoscuti criminali ai Romaniei, a fost eliberat in luna mai. In palmaresul sau se afla, printre alte crime, o crima cu o miza cel putin bizara. In decembrie 1996, a intrat in casa unei batrane de 84 de ani, pe care a batut-o cu pumnii si picioarele, dupa care a furat din casa o oala cu sarmale, carne, 10 litri de vin, vesela, lenjerie de pat si 95.000 de lei. O alta victima a fost un om al strazii, pe care l-a decapitat si l-a aruncat in parcul IOR. In perioada pe care a petrecut-o in detentie, Csampar a fost sanctionat disciplinar de mai multe ori.… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

