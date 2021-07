O crima ce a avut loc in urma cu o zi in Dambovița a ingrozit intreaga Romanie. In prima zi din weekend, un barbat de doar 25 de ani și-a ucis cu sange rece nepoata de șase ani. Astfel ca acum, dupa ce s-a razbunat pe fata, criminalul a fost reținut, fiind acuzat de omor calificat.