Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere interesul major al opiniei publice si impactul mediatic deosebit vizand infractiunile de omor calificat si viol, comise la data de 30 aprilie a.c., in municipiul Baia Mare, Compartimentul de Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Maramures este abilitat sa comunice…

- Politia Maramures precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca au fost administrate mai multe categorii de probe in cazul fetitei de 5 ani din Baia Mare ucise, mentionand intre acestea ridicarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona.

- Fetița din Baia Mare ar fi fost ucisa de tatal ei. Parintele copilei a ajuns sa fie princpalul suspect in cazul crimei care a ingrozit intreaga țara. Barbatul se afla la audieri. Alaturi de acesta, mai sunt audiați mai mulți adolescenți, care au fost ridicați de polițiști sambata dimineața, noteaza…

- A fost jale mare la inmormantarea fetitei de cinci ani. Sute de oameni au vrut sa fie aproape de familia indoliata. Parinții, frații, dar si vecini au condus-o pe micuța pe ultimul drum cu rauri de lacrimi, flori și lumanari aprinse. Cu totii sunt inca in stare de șoc. Scene emoționante s-au petrecut…

- Rasturnare de situație incredibila: VEZI ce a patit adolescentul audiat de politie cand s-a intors acasa. Criminalul fetitei de 5 ani din Baia Mare este in continuare in LIBERTATE Fetita de 5 ani, violata si ucisa cu salbaticie la Baia Mare, va fi inmormantata vineri in rochie alba de mireasa. Primaria…

- Fetița celor doi se afla la țara, la bunici, in momentul producerii incidentului, scrie antena3.ro. O vecina a alertat autoritațile dupa ce a auzit mai multe țipete. Barbatul de 37 de ani a injunghiat-o mortal pe mama fetiței lui, in varsta de 40 de ani, iar apoi a incercat sa se sinucida.…

- IMAGINI RASTURNARE de SITUAȚIE in cazul FETIȚEI violata și ucisa cu bestialitate in zona Cuprom din Baia Mare. VEZI cine este CRIMINALUL! O noua crima ,produsa cu o ferocitate ieșita din comun, a ingrozit Baia Mare. Daca saptamana trecuta o adolescenta din Botoșani iși gasea sfarșitul tragic sub…

- O fetița de cinci ani a fost violata și ucisa in Baia Mare. Cadavrul copilei a fost gasit in zona unui combinat situat la marginea orașului. La aceasta ora politistii sunt la locul unde a fost gasit cadavrul fetei, potrivit sursei citate. Se asteapta totodata sosirea echipelor de criminalisti, care…