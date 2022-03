Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a ucis la Arad fetita de 4 ani a concubinei sale si apoi i-a incendiat trupul a fost condamnat la 18 ani de inchisoare si plata unor despagubiri de 1,5 milioane de euro. Avocatul Adrian Cuculis, care-l reprezinta pe tatal biologic al victimei, afirma ca nu se asteapta ca decizia luata…

- Un roman, in varsta de 21 de ani, a fost condamnat, joi, la inchisoare pe viața dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea cu brutalitate a unei femei, in varsta de 45 de ani, in Romford, Marea Britanie. Valentin Lazar și-a urmarit victima cand a coborat dintr-un autobuz din Londra și a lovit-o cu o bata…

- Fostul primar din Constanta Radu Mazare a fost condamnat, joi, la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita in dosarul Polaris. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie este definitiva. La prima instanta, el primise o condamnare de noua ani si zece luni de inchisoare. ICCJ a admis apelurile declarate…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Adrian Cancescu a primit, marți, o condamnare de 7 ani si 10 luni de inchisoare pentru fapte de corupție. Decizia este definitiva si cu executare, iar printre fapte se numara abuz in serviciu si luare de mita, potrivit portaljust.ro. “La data…

- Tribunalul Prahova l-a condamnat, vineri, pe tanarul care in 2019, a injunghiat o profesoara in fata cancelariei Colegiului ”Spiru Haret” din Ploiesti, la 10 ani de inchisoare pentru tentativa la omor calificat, un an de detentie pentru tulburarea linistii si ordinii publice si un an si 10 luni de inchisoare…

- Autoritațile au anunțat, duminica, lista localitaților cu incidența de peste 3 la mie. Pe lista se regasesc 15 localitați, cu una mai mult decat ziua anterioara. Comuna Șilindia din Arad ramane localitatea cu rata de infectare cea mai mare, de 9,18 la mie, fața de 6,89 raportata sambata, urmata de Poarta…

- Dorin Cocos a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Bucuresti, la un an de inchisoare pentru spalare de bani. Omul de afaceri este acuzat de DNA ca a ascuns, printr-un contract fictiv de imprumut, o parte din cei 9 milioane de euro primiti ca mita in dosarul Microsoft. Dorin Cocos a primit un an inchisoare…

- Fostul sef al Politiei Locale Oradea, Paul Kover a fost condamnat, marți, de Tribunalul Bihor, la 8 ani și 8 luni de inchisoare pentru tentativa de omor calificat și lipsire de libertate. Paul Kover a fost trimis in judecata pe 30 ianuarie, dupa ce și-a sechestrat fosta soție și a injunghiat-o cu un…