Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 39 de ani, din orașul Buftea, județul Ilfov, a fost reținut de poliție dupa ce a recunoscut ca a ucis-o pe femeia din localitate, descoperita duminica seara, in curtea ei, cu limba taiata, scrie digi24 . Barbatul urmeaza sa fie dus la instanța cu propunere de arestare preventiva, potrivit…

- O crima oribila a avut loc la Buftea, acolo unde o femeie a fost gasita cu limba sectionata. Vecinii au alertat Politia dupa ce victima a reusit sa strige cu ultimele puteri „hotii". Politistii din Ilfov ancheteaza moartea unei femei din Buftea in conditii misterioase. Femeia a fost gasita…

- Procurorii din Ilfov ancheteaza un caz de moarte suspecta la Buftea, unde o femeie a fost gasita fara suflare in curtea casei, cu limba taiata, scrie ziare.com. Un vecin a auzit-o cand striga "hoții", apoi a vazut-o cazuta in curte.Un apel la 112 primit duminica seara de la un barbat a alertat poliția…

- O moarte ciudata a avut loc la Buftea, acolo unde o femeie a fost gasita cu limba sectionata. Vecinii au alertat Politia dupa ce victima a reusit sa strige cu ultimele puteri „hotii”. Politistii din Ilfov ancheteaza moartea unei femei din Buftea in conditii misterioase. Femeia a fost gasita in curtea…

- O femeie din Buftea a fost gasita in locuința ei fara suflare și cu limba taiata. Vecinii au chemat imediat autoritațile și susțin ca au auzit-o pe aceasta cand a strigat cat a putut de tare „hoții”.

- O femeie, in varsta de 79 de ani, din Chișinau a fost gasita fara suflare in propria locuința, aseara, in jurul orei 18:50. Examinata de medicul legist, a fost depistat in regiunea gatului și cutiei toracice mai multe leziuni.