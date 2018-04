Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Liviu Iacob, tanarul din Valcea care și-a ucis iubita, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Magistrații Tribunalului Valcea au incuviințat arestarea tanarului de 18 ani, care, orbit de gelozie, și-a omorat iubita și a ingropat-o pe un deal de la marginea orașului. Potrivit procurorilor,…

- Liviu Cristian Iacob, tanarul din judetul Valcea suspectat ca si-a ucis iubita in varsta de 19 ani, apoi a ingropat-o intr-o padure, si-a premeditat fapta, arata primele date din ancheta. El o agresase pe femeie si cu o seara inaintea crimei, cand a taiat-o cu un briceag, pe maini si pe coapse.Procurori…

- Tanara din Valcea ucisa și ingropata de iubit depusese plangere la poliție. Claudia Roxana Mardasanu, a carei viața a fost curmata in mod violent de iubitul gelos, care mai apoi a ingropat-o intr-o padure și a acoperit locul cu lemne uscate, facuse plangere intrucat in seara dinaintea crimei fusese…

- A fost prins tanarul acuzat ca si-a ucis iubita si apoi a ingropat-o intr-o padure din Valcea. Tanarul se numeste Liviu Cristian Iacob si este considerat principalul suspect. El a fost retinut pentru 24 de ore, dar urmeaza sa fie dus in fata judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva pentru…

- Un tanar in varsta de 18 ani este acuzat ca si-a ucis iubita cu mai multe lovituri de cutit si a ingropat-o apoi intr-o padure din apropiere de Ramnicu Valcea. Crima oribila ar fi avut loc in urma cu aproximativ doua saptamani, insa cadavrul tinerei a fost descoperit in acesta dimineața de autoritați.…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca autorul crimei a fost identificat si retinut. "Avem din pacate cadavrul unei fete de 19 ani gasit in padure langa Ramnicu Valcea. Tocmai ce a fost ridicat de IML. Autorul este prins si in aceste momente este dus la Parchet.…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

