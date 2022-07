Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49, dintr-o localitate din raionul Falești, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 12 ani și 6 luni, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru vatamari corporale grave care au cauzat decesul victimei.

- Curtea de Apel Constanta a constatat ca Tiberiu Marius Hansa a fost liberat conditionat din executarea pedepsei de 4 ani si 2 luni inchisoare la data de 29.10.2018, cu un rest neexecutat de 408 zile. Instanta de apel a mentinut liberarea conditionata din executarea pedepsei de 4 ani si 2 luni inchisoare…

- Elena Raluca Șerban, o romanca de 32 de ani care lucra ca escorta in Italia, a fost ucisa in apartamentul ei din Aosta, in aprilie 2021. Cel care a comis crima, Gabriel Falloni, un italian in varsta de 36 de ani, și-a aflat joi sentința, dupa ce expertiza psihiatrica ordonata de președintele tribunalului…

- Fostul edil al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, joi, definitiv, de magistrații CAB la patru ani de inchisoare cu executare pentru abuzul in serviciu de care a fost acuzat de anchetatorii DNA și care a condus catre cea mai mare tragedie postdecembrista.…

- DUPA GRATII… Condamnat, in prima instanța, la 18 ani de detenție, dupa ce a fost gasit vinovat de omor, Neculai Vicol, un recidivist de 45 de ani din Țuțcani, comuna Malușteni, reușește sa scape cu o pedeapsa ceva mai blanda, dupa recurs. Magistrații Curții de Apel Iași au decis micșorarea pedepsei,…

- Un barbat din Sebeș l-a omorat pe partenerul de viața al colegei sale de serviciu, deoarece era pur și simplu orbit de gelozie. Se indragostise peste masura de tanara de 21 de ani, insa aceasta nu i-a raspuns niciodata la avansuri. Iata ce a cautat criminalul pe Google imediat dupa ce a sarvarșit crima!

- Pedeapsa pe masura faptelor! Ucigașul padurarului Liviu Pop a fost condamnat definitiv la 17 ani și 4 luni de inchisoare! Parchetul General a anunțat vineri, 29 aprilie, ca Ioan G. Pop, cel care l-a impuscat mortal pe Liviu Pop, padurar din cadrul Ocolului Silvic Strambu Baiut, judetul Maramures, in…

