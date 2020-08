Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a murit și alții au ajuns la spital, dupa ce s-au batut cu sabii, securi și pietre, noaptea trecuta, intr-un sat din Vaslui. Totul a inceput din cauza unor neințelegi mai vechi nerezolvate intre membrii a doua grupari de scandalagii.

- Un tanar a ajuns vineri (28 august) seara, in stare grava la spital, dupa ce a fost injunghiat in plin centrul municipiului Satu Mare. Totul s-a intamplat in jurul orei 22.30, la intrarea pe Pasajul „Corneliu Coposu”. Echipajele de prim-ajutor ajunse la fata locului au transportat victima la Urgentele…

- Crima oribila la Satu Mare. Un tanar de 19 ani a injunghiat mortal un alt tanar de 24 de ani in localitatea Turulung, județul Satu Mare, dupa o cearta. Polițiștii au declarat ca in Turulung, pe fondul consumului de alcool, a izbucnit un conflict intre doua persoane. Un tanar de 19 ani, din Medieș Raturi,…

- Un tanar de 22 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat. Acesta a intervenit in apararea unei femei agresate pe strada de fostul concubin, in noaptea de duminica spre luni, in Targu Neamț. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt,…

- Vineri dupa-amiaza, in jurul orei 19.00, un tanar de 24 de ani, din municipiul Zalau, in timp ce conducea autoturismul pe strada Gheorghe Doja nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea benzii de circulație și a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat de 65 de ani, tot din Zalau,…

- Inspectorii Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Somes-Tisa continua controalele pe linie de gospodarire a apelor la balastierele din judetele Cluj, Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud si Salaj. In urma verificarilor, inca doua societati comerciale din judetul Bistrita-Nasaud au fost depistate realizand…

- Cadavrul unui bărbat în vârstă de 18 ani a fost depistat de catre un trecator, in intersectia strazilor Cocieri cu Fierarilor din Capitala. Apelul la serviciul 112 a parvenit la ora 16.40. Imediat la fața locului au fost orientate toate serviciile specializate ale Poliției.