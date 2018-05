Criminalul din Florida care a ucis 17 persoane şi-a înregistrat planul în telefonul mobil Autorul atacului din Florida, care a ucis 17 persoane, isi inregistrase planul pe telefon cu putin timp inainte de incident. Atentie, VIDEO cu puternic impact emotional



"Voi lua un Uber la pranz, inainte de ora 14:40. De acolo voi merge in campusul scolii, voi urca scarile, imi voi luat arma AR si voi impusca oameni in curtea principala, voi astepta, iar oamenii vor muri", afirma acesta intr-una din cele trei inregistrari video descoperite de autoritati.



Autoritatile nu au specificat cand au fost facute inregistrarile.



La 14 februarie, Cruz, un fost elev al liceului

Sursa articol si foto: rtv.net

